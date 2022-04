TalTech korraldab koolimatemaatika olümpiaadi

Põnevad olümpiaadiülesanded põhinevad kooliprogrammil ning see on näiteks abiturientidele hea võimalus end proovile panna enne matemaatika riigieksamit.

«Olümpiaad püsib selgelt koolimatemaatika raamides ja meie soov on äratada õpilastes sügavamat huvi ja armastust matemaatika vastu,» kinnitas TalTechi olümpiaadiõppe peaspetsialist ja võistluse žürii liige Päivo Simson. «Lisaks puhtale matemaatikale püüab olümpiaad siduda seda õppeainet ka eluliste ülesannetega, et rõhutada matemaatika praktilist väärtust. Ilmselt ei ole ülesanded nii rasked nagu teistel matemaatikaolümpiaadidel, aga huvitavad ja väljakutset pakkuvad on need kindlasti.»