KAART ⟩ Nädalaga on Eesti koolidesse lisandunud üle 500 Ukraina lapse

Haridus- ja teadusminister Liina Kersna (RE) rõhutas, et väga tähtis on, et Ukraina lapsed ja noored saaks koolikoha võimalikult kiirelt ning hakkaks õppima eesti keelt.

«Teame, et Eestisse on jõudnud 11 887 kuni 19-aastast Ukraina sõjapõgenikku, kuid haridusasutustes on kirjas neist hetkel 3729. Lisatoetust saab riik maksta omavalitsustele vaid nende laste eest, kes on andmebaasi kantud,» selgitas minister ja soovitas omavalitsustel ja haridusasutustel lapsed esimesel võimalusel EHISesse registreerida.

Ukraina sõjapõgenike laste jaotus Eesti koolides Foto: EHIS

Ukrainast pärit lapsi ja noori on tänaseks kõigis maakondades. EHISe andmetel on enim Ukrainast pärit lasteaialapsi ja õpilasi registreeritud Harjumaal (1782), Tartumaal (379), Pärnumaal (293), Ida-Virumaal (241), Lääne-Virumaal (240) ja Järva maakonnas (144).

Eestikeelsetes haridusasutustes on kirjas 70 protsenti, vene õppekeelega haridusasutustes 20 protsenti, keelekümblusprogrammi rakendavates õppeasutustes 10 protsenti ja inglisekeelsetes koolides on 1 protsent sõjapõgenikest lastest ja noortest.