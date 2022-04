Toomkooli juht Egle Viilma: peretunnet aitavad luua väiksed klassid

Viilma ütles, et peretunnet aitavad luua väiksed klassid: mida väiksem on kool, seda paremini saame märgata. «On kahju, et Eestis väikseid koole suletakse, kuna Exceli tabel näitab, et see pole kasulik,» märkis Viilma.

«Esimesed märksõnad meie koolis on kolm K-d: kodu, kool ja kirik. Kellel kiriku poolt pole, siis kodu ja kool astuvad ühte sammu, nii see võiks olla. Isiksuse areng saab toimuda läbi koostöö. Koolis luuaksegi alus muutuvas maailmas toimetulekuks,» lausus Viilma.

Ta lisas, et oma õpetajatega on nad korduvalt rääkinud, mida peaks tegema selleks, et laps tunneks ennast koolis hästi ja turvaliselt – nii nagu pereliige.

«Väga olulised on usaldus ja eneseusaldus – lapsele tuleb õpetada eneseusaldust. Lapsi saab õpetada koolis, et enda südame häält peab kuulama, ennast tuleb usaldada, samuti koolikaalasi, õpetajaid söögitädi. Peretunnet loob usaldus, usaldus aga tuleb teadmistest, et meist hoolitakse ja meid kuulatakse. Kust aga laps õpib usaldust? Ikka sellest, kas ema usaldab isa? Kas isa usaldab kolleegi? Millal kodus jagati usalduslikke suhteid?» rääkis Viilma.

«Peretunnet aitavad tekitada ühised tegevused – oleme oma koolis püüdnud seda lahendada nii, et väiksed ja suured tegutsevad koos, kui kodus pole suurt venda või väikest õde, siis tekitame neid hetki koolis,» märkis Viilma. «Samuti on tähtis koostöö lastevanematega. Koostöö koosneb kahest poolest, midagi tehakse koos: sellega tuleb näha vaeva. Kui kool on kogukonnakool, siis lapsevanemad püüavad aktiivselt ühel või teisel moel kaasa lüüa. Nii mõistetakse ka vanemate muresid ja seega laste muresid, nii saame toeks olla.»

«Õpetajal on ülesanne lepitada ja lohutada, sülle võtta, peale puhuda,» sõnas Viilma. «Peretunnet aitavad tekitada mõnusad rutiinid, traditsioonilised sündmused, üritused. Pakume kodust toitu ning õpetajad söövad õpilastega koos. Kool muutub aina enam kogupäevakoolis, õpilane saab lisaks õppepäevale hiljem süüa, väiksed lapsed mängida, huviringides osaleda. Kui lapsevanem peab tööl olema, siis laps on meil hoitud, see on palju parem, kui laps peaks üksi kodus olema.»

Egle Viilma rõhutas, et kõige aluseks on suhtumine teise inimesse. «Peame õppima teineteist tundma ning üksteisega arvestama kõigil tasanditel. Iga üksiku inimese ja lapse päev koosneb erinevatest osadest, aga laps peab tundma õhtul uinudes, et ta on hoitud pere, sõprade, kooli ja taevaisa poolt.»

Konverentsil võtsid sõna psühholoog ja dirigent Urve Uusberg, poliitik Toomas Varek, psühholoog ja pereterapeut Karmen Maikalu, Tallinna Toomkooli direktriss Egle Viilma, endine sotsiaalkaitseminister Kaia Iva, SA Väärtustades Elu projektijuht Cornelia Kangur, Siiri ja Liisa Oviir. Paneeldiskussioonis osalesid kirjanik ja kunstnik Maarja Undusk, riigikogu liige ja näitleja Raivo E. Tamm, ajakirjanik Nils Niitra, ajakirjanik Anna-Maria Veidemann-Makko. Konverentsi modereeris Hannes Hermaküla.