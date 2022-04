Õpetajaks õppiv Joosep Heinsalu: kooli tööle jõudes seisab ees kohanemine

Esimene töökogemus õpetajana on 25-aastasel Joosep Heinsalul Jõgeva põhikoolist, kus ta andis üle kahe aasta inglise keele tunde. Nagu iga õpetaja, mäletab ka tema neid kõige esimesi kordi, kus tuli klassi ette astuda. «Teatud ärevus oli kindlasti sees - ikkagi suur vastutus!» meenutab ta.

Samal ajal tunnistab Joosep, et tundis ka veidi põnevust. «Sain hakata katsetama õpitud meetodeid ja nippe ning mis oli eriti tore, sain hakata kujundama enda isiklikku käekirja õpetajana!» selgitab ta. «Esimesed tunnid kulusid mul õpilastega tutvumiseks: ühise keele leidmiseks, reeglite kokkuleppimiseks. Seda sammu ei tasu kindlasti alahinnata - alguses käest lastud õpilasi on hiljem palju keerulisem endaga ühte paati saada.»

Kuri olevus tahvli ees on kadunud

Õpetajaameti maine on aasta aastalt tõusnud ja Joosep kinnitab, et õpetajakoolituse tudengite endi seas on õpetajaameti kuvand valdavalt väga positiivne - mõistetakse, et tegemist on ametiga, mis eeldab teatud mõttes missioonitunnet ning selle tundega on ka õppima tuldud. «Aina enam süveneb arusaam, et tänapäevane õpetaja on lapse arengu juures üks koostööpartneritest. Kadumas on pilt õpetajast kui kurjast olevusest, kes tahab iga päev kontrolltöid teha ning nende eest ainult halbu hindeid panna,» tunneb Joosep rõõmu.

Ameti kuvandimuutus on tema sõnul kasvatanud noorte hulgas huvi õpetajaks õppimise vastu. Tõsi, Joosep juhib tähelepanu, et mitte kõik õpetajakoolituse tudengid ei ole värsked huvilised õpetajakutse osas - küllaltki arvestatav hulk on juba töötavaid õpetajaid, kes tulevad end erialaselt täiendama, kuid ka gümnaasiumist on sisseastujaid üha enam. Noor õpetaja on rahul ka sellega, et rohkem räägitakse alustavate õpetajate toetamisvajadusest, koormuse reguleerimisest ning läbipõlemisjuhtumitest. «See, et need teemad on ühiskonnas nähtaval tähendab, et saab hakata olukorda parandama ja on lootust, et ajas asjad ikka paremaks lähevad. See vähendaks selliste algajate õpetajate arvu, kes mõne aasta pärast ameti maha jätavad.»

Vanemad, sõbrad ja õpetaja

Miks aga ikkagi väga paljud õpetajaameti valivad ja sellele valikule ka kindlaks jäävad, on tööga kaasas käiv pidev vaheldus ja eneseareng. Ehk nagu Joosep ise kinnitab - igav juba ei hakka! «Lisaks on laste ja noortega töötamises midagi sellist, mis tõesti teeb teatud mõttes raskeks endal manduda - vahetu ja siiras tagasiside ning ühised eduelamused on midagi, mis rikastavad igat tööpäeva. Ning just need kogemused jäävad tagantjärgi kajama ja aitavad ära puhuda ette tulnud raskused ja konfliktid.»