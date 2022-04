TalTechi Virumaa kolledž jagab teaduslaagri kaste Ukraina lastele

Sarnaselt eelmiste koolivaheaegadega saadetakse kasti sees viis tegevusülesannet vahendite ja tööjuhenditega lastele koju. Lastel tuleb meisterdada helikopter, panna pudelis täringud hõljuma, krüpteerida kiri, ehitada ilmajaam ja purgi sisse galaktika ning meisterdada maagiline suspensioon. Tegevuste juhendajad on koostanud kõikidele ülesannete ka videojuhendid. Lisaülesandena tuleb lastel harjutada ettevõtjaks olemist.

«Oleme korraldanud viiruse levimise tõttu juba kuus korda järjest teaduslaagri nii, et saadame ülesanded lastele kastiga. Me ise väga loodame, et uuel õppeaastal saame taas näha teadushuvilisi lapsi juba kolledži ruumides,» rääkis Virumaa kolledži teadus- ja tehnikakooli juht Küllike Kullerkupp.