Aafrika väikeriigi eSwatini õpilased ehitavad Eesti toel roboteid

Robootikakomplektide üleandmine koos esimeste koolitustega õpetajatele toimus eSwatinis märtsis ja aprillis Eesti vabatahtliku Meelike Terasmaa juhendamisel. Terasmaa sõnul on nii eSwatini haridusministeeriumil kui ka kooliperedel robootikaõppe vastu huvi suur. «Õpilased olid innukad ja täis tegutsemistahet ning esimesed katsed läksid väga edukalt. Haridusministeeriumi IKT valdkonna inimesed on huvitatud Eesti kogemusest ja arengutest selles vallas.»

Kui varasemalt on toimunud eSwatiniga haridusvaldkonnas koostöö peamiselt maailmahariduse ja noorte vallas, siis robootika on olnud Kumpase sõnul seni tehtule hea täiendus, innustav ja silmaringi avardav kogemus kõigile osapooltele. «Kui Meelike jagas eSwatinist esimesi pilte ja videoid koolide robootikatundidest, oli rõõm näha laste silmis siirast imestust ja vaimustust. Robootika uudsust eSwatinis ilmestab ehk tõik, et seal kasutatakse sõna robot sageli valgusfoori tähenduses. Robootikakomplektiga tutvumine võis olla osalejatele tõeline üllatus.»