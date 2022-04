Harno ootab taotlusi Kristjan Jaagu kraadiõppe stipendiumile

Haridus- ja noorteameti rahvusvahelistumise osakonna juhataja Heli Aru-Chabilani sõnul on Kristjan Jaagu kraadiõppe stipendiumi eesmärk suurendada rahvusvahelise kogemusega õppejõudude ja teadlaste hulka Eesti kõrgkoolides ning kõrgelt kvalifitseeritud spetsialistide osakaalu Eesti avalikus ja erasektoris.

Stipendiumi makstakse välisülikoolis õppimiseks ning vajadusel on võimalik taotleda ka lapsetoetust, õppekulude ja ravikindlustuse hüvitist ning välislähetuse stipendiumi erialasel üritusel osalemiseks. Stipendiumi saavad taotleda Eesti kodanikud või Eesti pikaajalise elaniku elamisloaga inimesed, kes on taotluse esitamise hetkel välisülikooli magistri- või doktoriõppesse vastu võetud või kellel on välisülikooli kinnitus vastuvõtuks vajalike dokumentide esitamise kohta. Taotleja peab oskama eesti keelt vähemalt B1 keeletasemel.