Reformierakond: Tallinn ei toeta eestikeelsele õppele üleminekut

«Fakt on, et hea riigikeele oskus annab noortele paremad võimalused hariduses ja majanduses, lõpetab manipulatsioonid kahes keeleruumis ning seeläbi teeb Eesti tugevamaks,» põhjendas Tallinna linnavolikogu Reformierakonna fraktsiooni esimees Kristen Michal eelnõu esitamist, lisades, et eestikeelse õppega tuleb alustada kohe haridustee alguses ehk lasteaiast, sest nii on riigikeele omandamine lihtsam ja pingevabam.

Keskerakondlase Mihhail Kõlvarti juhitav Tallinna linnavalitsus seda plaani ei toeta. Tallinna linnavalitsuse ametlikus seisukohas on märgitud, et linnavalitsuse nägemus hariduskorralduslikest valikutest erineb eestikeelsele õppele ülemineku eelnõu algatajate omast. Sellest järeldub, et linnavalitsuse hinnangul piisab, kui jätkata eesti keele õpetamist võõrkeelena venekeelsetes koolides ja lasteaedades.

Michal toob välja, et 7. aprillil valitsuses heaks kiidetud ja seejärel riigikokku saadetud uue alushariduse seaduse eelnõu järgi on lasteaia õppekeel alates kolmeaastastele lastele eesti keel ning isegi kui kooli pidaja ja hoolekogu peaksid soovima muid keeli, on tagatud eestikeelne õpe 50 protsendi ulatuses ja eesti keelt hästi valdava õpetaja olemasolu igas rühmas.