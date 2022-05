EKSPERT EETRIS ⟩ Hagi Šein «Mis on televik?»

Meil on olevik ja tulevik, aga mis on televik? Seekordses «Ekspert eetris» saates tutvustab Tallinna Ülikooli Balti, filmi, meedia ja kunstide instituudi telekultuuri külalisprofessor Hagi Šein oma uut raamatut digitelevisioonist ning räägib lahti, mis on televik.