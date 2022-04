Viljandi noored saavad kandideerida suvisesse töömalevasse

Viljandi Avatud Noortetoa noorsootöötaja ja maleva koordinaator Liis Särg ütles, et suvine töömalev pakub tööd 105 Viljandi linnas töötavale või õppivale 13-18-aastasele noorele. «Sel korral anname võimaluse veelgi rohkematel töökatel noortel saada kodukohas koos omaealistega uusi töökogemusi,» ütles Särg.

Tema sõnul ei tööta kõik noored koos, vaid väiksemate rühmadega ning erinevates vahetustes. «Malevasuvi on jaotatud nelja vahetusse, millest kolmes on 25 ning ühes 30 noort. Koos töötavad 13-14-aastased malevlased, kelle tööpäev kestab neli tundi ning 15-18-aastased, kelle tööaeg on kuus tundi päevas,» selgitas maleva koordinaator.