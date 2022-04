Tänavu sügisest saab õeks õppida ka Viljandis

«Õe õppe avamine Viljandis on suurepärane võimalus panustada tervishoiuteenuste laiaulatuslikumale järjepidevale kättesaadavusele piirkonnas – õdedel on selles keskne roll, kuna nende tegevusvaldkond järjest laieneb ja lisandub uusi võimalusi,» tõdes Viljandi haigla õendusjuht Saima Hinno. «Eks me kõik unistame, et vajalikud tervishoiuteenused oleksid inimestele võimalikult lähedal, aga selleks, et teenuseid pakkuda, vajame ka õdede ressurssi. Nii ongi suurepärane võimalus koostöös Tartu Tervishoiu Kõrgkooliga avada õdede õpe Viljandis kõigile Kesk-Eesti piirkonna huvilistele. Näiteks on meil juba kokkulepe Järvamaa haiglaga, et praktikaid saab sooritada ka nende juures.»