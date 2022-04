Töötukassa töö- ja karjäärimess pöörab seekord pilgu noorte ja hariduse poole

Tegemist on virtuaalmessiga, kus osalemine on tasuta ja osa võivad võtta kõik, kel vähegi huvi.

Messil saab koos spetsialistiga harjutada ka töövestlustel osalemist ja kohal on ühe Eesti idufirma loodud tehisintellekt, mis salvestatud video põhjal annab inimesele tagasisidet, milliseid iseloomuomadusi ning emotsioone tema vestluse käigus tajuti ja milline on inimese sõnavara.

Tänavuse messi fookuses noored ja spetsiaalselt neile mõeldud tegevused. «Kui varem on noortele tehtud eraldi üritusi, siis sel korral on nad osa suurest messist,» rääkis töötukassa Livia Laas.

Messi kolmas päev on kuulutatud hariduspäevaks, kus leiab rohkem töötube just haridusega seotud teemade kohta. Kohale tulevad ka erinevad koolid üle Eesti. Noored saavad selle raames uurida lähemalt, millised on edasised õppimisvõimalused ja kuidas kooli sisseastumisvestlusel endast hea mulje jätta.