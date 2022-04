Tehnikaülikooli maateaduste olümpiaadi võitis reaalkooli neiu

Ta ütles, et sel aastal oli maateaduste olümpiaadi temaatika laiem ja seetõttu ka ülesanded raskemad. «Osaliselt on selle põhjuseks TalTechi geoloogia instituudi uus bakalaureuseõppekava «Maa süsteemid, kliima ja tehnoloogiad», mis liidab Maa, mere, kliimateadused ja mäeinseneeria. Olümpiaadil osalemine on sageli noortele esimene kokkupuude maateadustega ja tekkinud huvist tõukuvalt tullakse edasi meile õppima. Kuna õppekava uuenes, sidusime seekord ka olümpiaadi ülesanded veidi enam õppekava teemadega, aga see ei pea järgmistel aastatel nii jääma.»