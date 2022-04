Tervisekassa innustab lapsi rohkem õuemänge mängima

Peaaegu iga päev veedab aktiivselt õues aega vaid veerand Eesti lastest ja noortest. Vähene liikumine põhjustab ülekaalulisust, kasvatab diabeediriski ja võib täiskasvanuna kaasa tuua suurenenud riski südame- ja veresoonkonnahaigusteks. Seepärast on tervisekassa võtnud südameasjaks innustada hoovimängude mängimise suunamise kaudu lapsi rohkem liikuma ja rõõmu tundma.

«Uuringud näitavad, et Eesti lapsed ja noored ei liigu ega spordi piisavalt, mis on omakorda riskiteguriks mitmete haiguste tekkeks. Seepärast keskendume südamekuul laste ja noorte liikumisaktiivsuse suurendamisele ja terviseteadlikkuse kujundamisele läbi hoovimängude,» sõnas tervisekassa tervise edenduse peaspetsialist Gerda Palts. «Liikumisharjumus ei kujune ainult kehalise kasvatuse tunnist või trennist, vaid saame igapäevaselt innustada lapsi aega veetma aktiivselt liikudes, näiteks sõpradega koos hoovimänge mängides,» lisas Palts.

«Lapsed tahavad sõpradega koos aega veeta ja täiskasvanutel on võimalus neile mängulisi ja lõbusaid ideid juurde pakkuda. Hoovimängud on selleks suurepärane viis, sest õues tekib liikumine loomulikumalt kui siseruumides - piiranguid on vähem ja sobiv keskkond inspireerib lapsi,» ütles Tartu Ülikooli liikumislabori juhataja Merike Kull. «Lisaks füüsiliste terviseriskide ennetamisele aitab aktiivne õues mängimine parandada emotsionaalset heaolu, sest selle mõjul vähenevad ärevus, teised meeleoluhäired ja agressiivsus,» lisas ta.