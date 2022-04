Tallinna õpilased asuvad soomlaste programmi toel parandama kogukonnatunnet

«Praegune olukord maailmas tuletab meile taas kord meelde, et rahu ei ole iseenesest mõistetav, vaid et selle nimel tuleb teha pidevalt tööd. Rahu algab igast inimesest endast, tema mõtetest ja tegudest. Rahu tuleb teha nähtavaks, et see jõuaks ka sinna, kus seda ei ole,» ütles Tallinna haridus- ja noorsootöö valdkonna abilinnapea Vadim Belobrovtsev. «Noorte ideed on originaalsed ja kammitsemata – tihti koorub sealt lahendusi, mille tekkimist täiskasvanutel elukogemused pigem takistada võiks. See on mõjuv põhjus, miks noori tähelepanelikult kuulata ja ka kuulda võtta.»