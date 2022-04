Kersna: Ukraina riik on käivitanud mastaapse distantsõppe platvormi

Kersna sõnul on ta kolm korda kohtunud Ukraina haridusministriga ja ta on esitanud väga selged soovid. «Esiteks on ta öelnud, et palun lubage, võimaldage meie lastel osaleda Ukraina riigi loodud distantsõppe platvormil ukrainakeelses õppes. On palutud, et me kaasaksime Ukraina sõjapõgenikest haridustöötajaid meie haridussüsteemi, et me pakuksime lastele psühholoogilist tuge ja et oleks võimalus õppida ukraina keelt ja kultuuri,» rääkis Kersna kolmapäeval riigikogu infotunnis.

Tema sõnul on Ukraina riik pannud toimima väga mastaapse distantsõppe platvormi. «10 500 Ukraina kooli on selle distantsõppe platvormiga liitunud. Tõesti, täna on neid lapsi, kelle vanemad eeldavad, et nad on siin lühiajaliselt, ja nad osalevad distantsõppe kaudu oma kooli õppeprogrammis. Ja kõik lõpuklassid saavad selle distantsiõppe kooli kaudu ka lõputunnistused,» rääkis Kersna.

Ülevaade puudub

Tema sõnul puudub Eestil detailne ülevaade, kui palju praeguseks Eestisse jõudnud 10 772 Ukraina alaealisest reaalselt distantsõppel osaleb. Küll aga on teada, et teisipäeva seisuga on Eesti haridussüsteemi registreeritud 2888 last, nendest 70 protsenti on üldhariduses, 22 protsenti on läinud alusharidusse, viis protsenti gümnaasiumisse ja kolm protsenti kutseharidusse.

Kui vaadata õppekeele järgi, siis 67,6 protsenti kõikidest nendest lastest on läinud eestikeelsesse haridussüsteemi, 11,5 protsenti keelekümblusmetoodikal põhinevatesse lasteaedadesse ja koolidesse ning 20,3 protsenti on teisipäeva seisuga läinud venekeelsesse haridussüsteemi ehk venekeelsetesse lasteaedadesse ja koolidesse. 17 last ehk 0,6 protsenti on läinud ingliskeelsesse haridusse.

Eesmärk õpetada eesti keelt

«Riik on öelnud kohe, algusest peale, alates sõja algusest ja kui me teadsime, et siia hakkavad sõjapõgenikud tulema, et on väga oluline, et sõjapõgenikest lapsed suunatakse eelkõige eestikeelsesse haridussüsteemi. Me toetusime seda soovitust andes ka Ukraina kogukonna enda soovitusele, et need lapsed läheksid eelkõige eestikeelsesse haridusse,» ütles Kersna, lisades, et kui praegu on 20 protsenti lastest läinud siiski venekeelsesse kooli, siis sellel protsendil ei tohi lasta kasvada. «Seda eelkõige seetõttu, et eestikeelses keskkonnas lapsed õpivad siin Eestis riigikeele oluliselt kiiremini ära.»