Haridusalgatus Edumus kogub raha Ukraina distantsõppekooli toetuseks

Haridusalgatuse Edumus asutaja Maria Rahamägi sõnul on oluline, et Ukrainast sõja tõttu lahkuma pidanud õpilased saaks veeta aega koos eakaaslastega ja jätkata õpinguid emakeeles. «Seitse miljonit Ukraina last on sõjas. Me kõik loodame, et sõda saab varsti läbi, pered saavad minna koju ja lapsed saavad oma kooliteed kodumaal jätkata. Niikaua saame neile pakkuda rahulikku sisseelamist, hoida Ukraina kultuuri ja tutvustada Eestit,» ütles Rahamägi.