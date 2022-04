Swedbank jagab laste ja noorte liikumist edendavatele projektidele 30 000 eurot

«Meie jaoks on tegemist juba traditsiooniks kujunenud taotlusvooruga, millega tahame rohkem lapsi ja noori liikuma innustada ning parandada nende sportimistingimusi. Praegusel hapral ajal on eriti oluline regulaarselt õues liikuda ja seeläbi ka oma vaimset tervist hoida,» rääkis Swedbanki toetustegevuste juht Merje Klopets.

Toetust võib taotleda konkreetsele programmile täies mahus või osaliselt. Seejuures on oluline, et eelarve oleks kulude lõikes lahti kirjutatud. Komisjoni liikmed jälgivad otsustamisel, et programm oleks selgelt lastele ja noortele suunatud, sisuliselt lahti kirjutatud ning eelarveline jaotus välja toodud, samuti et toetuse jagamisel oleksid esindatud erinevad spordialad ja regioonid. Maksimaalne toetussumma ühe projekti kohta on kuni 8000 eurot.