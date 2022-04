Tartu tudengid võtavad nädalaks ajaks fookusesse kestlikud harjumused

«Me kõik teeme igal ajahetkel valikuid. Kuidas sööme, tarbime uudiseid, millised on meie sotsiaalsed kontaktid, kuidas me ühest kohast teise läheme ja nii edasi,» ütles Keskkonnanädala peakorraldaja Ilona Tamm.

Tema sõnul ei pärandata noortele enam edasi vanarahvatarkusi ja tihti hakkavad külge kõige kiiremad, kuid samas ebatervislikumad harjumused. «Ja see kõik koormab ka keskkonda. Selleks olemegi võtnud nädala, et aidata noortel täiskasvanutel võtta omaks tervislikud ja sealjuures ka keskkonnasõbralikumad igapäevaelu harjumused.»

Kesküla sõnul elame me ajal, kus uusi tooteid valmistatakse rohkem ja kiiremini, kui maailma ressursse arvestades mõistlik oleks. «Majanduskasv ja selline tarbimine ei saa igavesti kesta, mistõttu on kaks võimalust: aeglane tarbimine jõuab meieni läbi kriiside või õpime ise ennetavalt ressursse paremini väärtustama ja aeglasemalt tarbima. Jalutavas töötoas anname oma väikese panuse, et üheskoos mõtiskleda, millised on võimalused koos ennast ümbritsevate inimestega tarbimist aeglustada,» rääkis ta.