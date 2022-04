Solaride´i meeskond asub koolides inseneeriaharidust tutvustama

Tööjõu ja oskuste vajaduse prognoosisüsteemi OSKA uuringu kohaselt jääb lähiaastatel Eestis kaks kolmandikku inseneridest puudu ning ülikoolilõpetajad katavad vaid üks kolmandik töötleva tööstuse tuleviku tööjõuvajadusest. Suurim langus on tabanud just tehnika, tootmise ja ehituse õppesuundasid ning kuidagi tuleb noortes nende erialade vastu huvi sütitada. Vastasel juhul tõmmatakse töötleva tööstuse arengule paratamatult pidurit, sest inimesi ja oskusi ei ole piisavalt.

«Tehnikaerialad pole noorte seas populaarsed ning sageli ei oska õpilased täpselt ette kujutada, mida inseneeria ja tehnoloogia erialade omandamine tähendab. Läbipaistvust on juurde vaja ning Solaride’i külalistundides me seda muret lahendamegi. Räägime noortele, mida inseneri amet endast kujutab ning innustame neid tegema teadlikumaid valikuid, et tuleviku tööjõupuudust leevendada,» ütles Solaride’i poolne projekti eestvedaja Marten Vainult.

Teadlikumate valikute tegemise eest seisab ka Tagasi Kooli programm, mistõttu otsustasid sarnase eesmärgiga haridusprojektid külalistundide korraldamisel jõud ühendada. Üheskoos pannakse rõhku sellele, et noortel oleks tänapäeva töövõimalustest ülevaatlik info.

«Tagasi Kooli missioon on tuua kohtumised töömaailmaga iga Eestimaa õpilaseni. Täna valitseb noorte seas ka kooli lõppedes palju segadust, erialavalikuga seotud kõhklusi ja kahtlusi, mida saab ennetada,» rääkis projekti vajalikkusest Tagasi Kooli tegevjuht Teibi Torm.

Ta lisas, et noorte teadlikkus, mida üks või teine amet endast kujutab, aitab neil läbimõeldud otsuseid teha. «Lõime Solaride’iga käed, et noored saaksid inseneeriaga lähemalt tutvust teha ja huvilised leiaksid endas kindlust just sellel teel jätkata,» sõnas Torm.

Tunde annavad Solaride’i liikmed üle kogu Eesti ning üks külalistund kestab 45 minutit. Selle aja jooksul tutvustatakse noortele, mida kujutab endast inseneri amet, miks ja kuhu seda õppima minna ning kuidas saab Solaride’ist inseneeria-alast kogemust hankida. Põhikooli- ja gümnaasiumiõpilastel on ka võimalus esinejatega samastuda, sest inspiratsioonikohtumised on sihtrühma arvesse võttes noortelt noortele. Lisaks saavad õpilased küsimusi esitada, et leida vastused just nendele küsimustele, mis neid endeid kõige rohkem põletavad.

Solaride'i külalisesineja saab iga õpetaja oma klassi ette kutsuda veebilehel https://tagasikooli.ee/kulalistund-opetaja/. Tunni kategooriaks tuleb valida «minu töö» ja pealkirjaks märkida «Solaride: kuidas saada inseneriks?».