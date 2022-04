Venemaa aseminister: Donbassi koolide tarbeks ilmuvad uued ajaloo- ja ühiskonnaõpetuse õpikud

«Ministeerium peab vabariikidega suhtlemise arendamiseks palju ära tegema, käsil on õpikute ettevalmistamine [Donbassi koolidesse toimetamiseks] ning arutlusel on laste suvepuhkus ning moraalne ja psühholoogiline tugi haridusasutuste töötajatele,» ütles ta.

«Palju on vaja ära teha: ainuüksi Donetski jaoks on vaja välja anda üle viie miljoni õpiku,» kommenteeris Bugajev Donbassi koolide venekeelsete õpikutega varustamist.

Teadus- ja kõrghariduse aseminister Dmitri Afanasjev ütles omakorda kohtumisel, et ministeerium koostab teekaarti koostöö arendamiseks Donetski ja Luganski rahvavabariigi kõrgkoolidega ning Venemaa ülikoolid on valmis olema sealsete ülikoolide sponsoriteks. Ta ütles, et mais toimub Venemaa ning Donetski ja Luganski rahvavabariikide kõrgkoolide rektorite foorum, et arutada toetus- ja koostöövõimalusi.