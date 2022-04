Tehnikaülikool kutsub Ukraina lapsi tasuta linnalaagrisse

Heategevuslik tehnoloogialaager toimub 25.–28. aprillil ning seda viivad läbi Tehnikaülikooli tehnoloogiakooli juhendajad, kelle hulgas on nii õppejõude kui ka tudengeid. Tegevustes osalemine ei eelda Ukraina õpilastelt spetsiifilisi eelteadmisi ning osalema on oodatud kõik 1.–7. klasside õpilased.

Tehnoloogialaagri kava on mitmekülgne ning sisaldab põnevaid tehnikaalaseid töötubasid. 3D-modelleerimise töötoas saavad õpilased arvutiprogrammi abil kujundada meelepäraseid 3D objekte, mille 3D printeriga ka välja prindivad. Animatsiooni töötoas aga mõtlevad osalejad välja loo, joonistavad tegelased ning panevad kokku väikese multifilmi, kuhu lisavad ka muusikalise tausta ning subtiitrid. Puidu töötoas valmistavad õpilased puidust ja vineerist esemeid, kasutades turvalisi Cool Tool seadmeid. Programmi on lisatud ka sportlikud võistlused ja mängud.

Heategevusliku laagriga paralleelselt toimub ka laager eesti õpilastele, mis annab võimaluse Ukraina lastel leida sõpru kohalike hulgast. Kõik laagri tegevused on praktilised ja mängulised ning eesmärgistatud selliselt, et osalistel tekiks eduelamus. Töötubades tegutsetakse väikestes gruppides kõiki kaasates.

Ukraina õpilastele on laagris tagatud tasuta toitlustus ning neil on töötubades toetamas tugiisik, kes on ka ise just sõjakoldest saabunud. Lisaks ülikoolile ja vabatahtlikele juhendajatele panustab laagri toimumisse Põhja-Ameerika ülikoolide teabekeskus.