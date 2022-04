Forseliuse Kooli klassiõpetaja: lapsed vajavad uut moodi lähenemist

«See meetod, kus õpetaja tahvli ees õpetab ja laps kuuldu vaikides üles kirjutab ja pähe õpib, praeguse põlvkonna laste peal enam ei toimi,» leiab ta.

Liis-Marii Roosnupu sõnul seisneb nüüdisaegse õpikäsituse põhiline erinevus õpilasele vastutuse andmises. «Kui ma ise koolis käisin, oli õpetaja teadmiste jagaja. Õppija aga see, kes pidi passiivselt need teadmised vastu võtma. Õppijal seega nii palju vastutust polnud. Nüüd on õpetamine liikunud sinna, et õpilane ka ise osaleb aktiivselt õppimisprotsessis, ta on tegutseja ja seega vastutaja,» selgitab Liis-Marii.

Õpe võiks olla mängulisem

Natuke konkreetsemaks minnes toob 2. klassi üldainete õpetaja näite: «Täna õpetasin teisele klassile jagamist. Vanasti algas selle teema käsitlemine nii, et õpetaja andis definitsiooni: «Jagamine on võrdne jaotamine ja see on korrutamise pöördtehe.» Nüüd me alustame nii, et lapsed peavad hakkama aru saama jagamise põhiolemusest. Me alustame sõnast - mis on jagamine. Arutame, mida see tähendab, toome näiteid. Definitsioonini peavad jõudma lapsed ise omaenda sõnadega.»

Kui kohe välja ei tule, aitab õpetaja küsimustega. Asjade jagamise juurest liigutakse arvude jagamiseni ja sealt juba jagamistehteni.

«Õpetaja roll on kinnitada arutelus sündinud tõde. Kusjuures ma küsin tunnis mitmelt eri õpilaselt, kuidas nad jagamisest aru said. Niimoodi koos selgitades ja üle korrates mõiste ka kinnistub,» teab Liis-Marii ja tõrjub arusaama nagu käiks tänapäeval algklassides ainult mängimine. «Matemaatikas siiski ilma ülesannete lahendamiseta ei saa, kui oleme teema põhiolemuse selgeks saanud, siis on meil töövihikud ja teadmistekontrollid nagu koolis ikka. Me lihtsalt õpime mängulisemalt ja minu arvates samas efektiivsemalt. Ja õpilane on uue osa omandamisel olnud ise aktiivne.»

Enam ei õpi sellepärast, et peab

Miks hakkas haridusringkond ühel hetkel rääkima kaasaegsest õpikäsitlusest ja siis juba uutest ennastjuhtivust toetavatest õpistrateegiatest? Liis-Marii Roosnupp pakub, et ühiskond on lihtsalt sinnamaale arenenud. «Ma ise käisin koolis ja õppisin, sest kohusetunne sundis. Oli teadmine, et me peame koolis käima ja õppima, selle olid täiskasvanud nii otsustanud. Mistõttu saigi niimoodi õpetada, et õpetaja on aktiivne ja õpilane passiivne. Tänapäeva maailmas on lapsed teistsugused ja ka kasvatusmeetodid teised. Enam ei kehti mõtteviis «laps räägib siis kui kana pissib», vaid mõistetakse, et laps on väike inimene oma arvamuste ja soovidega. Laste eneseteadlikkus on tõusnud, nad ei õpi enamasti soovist olla kuulekas ja kohusetundlik nagu täiskasvanu soovib. Meil on valida, kas me motiveerime lapsi õppima ja anname neile vastutuse või nad ei õpi üldse. Et midagi jääks külge, jääks meelde, ärataks huvi, peavad lapsed saama tegutseda ja uurida, käsi külge panna.»