PISA uuringu keskmes on seekord matemaatika

Haridus- ja noorteameti rahvusvaheliste uuringute juhi Gunda Tire sõnul lahendavad sel aastal PISA testi kokku 7500 õpilast 198 koolist üle Eesti. Sel korral on peamine tähelepanu matemaatikal.

PISA on Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsiooni (OECD) läbiviidav rahvusvaheline haridusuuring, mis hindab, kui valmis on õpilased põhikooli lõpus oma koolis omandatud oskusi ja teadmisi reaalses elus rakendama. Esmakordselt viidi PISA testimine läbi 2000. aastal ja pärast on seda korratud iga kolme aasta tagant.