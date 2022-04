Ka sel kevadel põhikooli lõpetamine eksamitulemustest ei olene

Haridus- ja teadusministri Liina Kersna sõnul on praegused põhikooli lõpetajad õppinud kogu kolmanda kooliastme ehk 7.-9. klassini koroonaviiruse tingimustes. «Õpilaste õppimisvõimalused on viimastel aastatel olnud ebavõrdsed, sest nakkuskollete tõttu on vaheldunud kontakt- ja distantsõpe ning paljud õpilased on pidanud ka eneseisolatsiooni tõttu nädalaid distantsilt õppima,» selgitas Kersna.