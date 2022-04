Sügisel läheb Tallinnas esimesse klassi üle 4000 lapse

Abilinnapea kinnitusel selgub kooli minevate laste täpne arv veidi hiljem, kuid üldiselt võib kinnitada, et nende arv on samas suurusjärgus nagu ka aasta varem.

«Veel umbes 1000 lapsevanemal on veel taotlus lapsele koolikoha määramiseks esitamata. See muidugi ei tähenda, et laps jääb koolikohast ilma, kindlasti kõik Tallinna lapsed saavad 1. septembril õppeteed alustada. Lihtsalt vanemad peavad meeles pidama, et kui neilt ei ole avaldust tulnud, otsustab lapse koolikoha Tallinna haridusamet,» ütles Belobrovtsev.