EKA on taas maailma 200 parima kunsti- ja disainiülikooli edetabelis

Rahvusvaheline uuringute ettevõte Quacquarelli Symonds (QS) avalikustas kolmapäeval edetabeli «QS World University Rankings by Subject 2022», mis reastab maailma ülikoole 51 akadeemilises distsipliinis. Eesti Kunstiakadeemia sai taas maailma tipp kunsti- ja disainiülikoolide nimistus esimese 200 hulka.

«Ehkki edetabelid ei kajasta kunagi kogu tõde ülikooli kohta, on meeldiv end sealt leida oma partnerülikoolide kõrval. Kindlasti on see tunnustus ekalaste tublile tööle,» nentis EKA rektor Mart Kalm.

EKA lähematest partnerkoolidest on edetabeli kõrgetele kohtadele pääsenud Londoni Royal College of Art, Rhode Island School of Design, Helsingi Aalto ülikool, RMIT ja Stockholmi Konstfack.

QS Top University Ranking avalikustas sõltumatu võrdleva analüüsi 1543 ülikooli 15 200 individuaalse õppekava kohta 88 paigast üle maailma. QS World University Rankings avaldab tippülikoolide paremusjärjestust saidil TopUniversities.com iga-aastaselt.

Tipp-100 õppekavade seas on Eesti 47. tugevaim ülemaailmne kõrgharidusriik. Akadeemilise maine poolest on Eesti Kunstiakadeemia parim kunsti ja disaini kategoorias, olles hinnatud punktidele 53,2. Tööandja maine poolest saavutas Eesti Kunstiakadeemia samuti parima tulemuse kunsti ja disaini kategoorias, teenides punktid 61,9.

Pingerea koostamisel võtab QS arvesse ülikooli mainet vastava valdkonna akadeemiliste töötajate ja tööandjate seas. Selle aasta edetabeli koostamiseks analüüsis QS enam kui 14,7 miljonit dokumenti, mille tulemuseks oli peaaegu 96 miljonit tsitaati. Need arvud kajastavad mõningaid mastaape selle tohutu ettevõtmise taga, mida QSi analüütikud nende ainete paremusjärjestuste koostamiseks teevad.