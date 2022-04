Üle poole tuhande õppuri lunastas testiga õiguse astuda TÜsse

Kõik, kes saavad akadeemilisel testil vähemalt 65 punkti, on uuel õppeaastal oodatud Tartu Ülikooli. Nad võivad valida enamiku bakalaureuseõppekavade seast. Õppekava valiku tegemiseks on aega juuni teise pooleni, mil tuleb esitada sisseastumisavaldus.

Sel aastal kasutati akadeemilise testi tegemisel esimest korda adaptiivset meetodit, mis võimaldas anda kandidaadi võimekuse kohta täpsema hinnangu varasema kolme tunni asemel juba ühe tunniga.

«Adaptiivse testi loogika on seotud psühhomeetrilise mõõtmisega, täpsemalt tugineb see üksikvastuste teooriale. Eestis ei ole adaptiivset testi seni laialdaselt kasutatud, kuid mujal maailmas on see rohkem levinud,» selgitas akadeemilise testi komisjoni esimees Gerli Silm.

Adaptiivses testis on iga järgnev küsimus seotud eelmisele küsimusele antud vastusega. Kui ülesanne on lahendatud õigesti, on järgmine ülesanne keerukam, vale vastuse korral aga lihtsam. Sellest, kui keerukaid ülesandeid on testitav võimeline lahendama, tuletataksegi statistilise mudeldamise vahendite abil testi tulemus.

Sel aastal oli adaptiivne test vaid eesti keeles. Venekeelses testis kasutati senist meetodit ja selle tulemusi korrigeeriti kummaski keeles tehtud testide keskmise soorituse põhjal.