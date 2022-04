Tartu asub laste koolitee ohutumaks muutmiseks autoliiklust piirama

«Liiklusohutus koolide ümbruses ja laste aktiivne liikumine on linnavalitsuse jaoks selged prioriteedid. Hiljutises linnaruumi arvamusuuringus ütles 76 protsenti tartlastest, et liiklusohutus on eriti oluline koolide ümbruses. Esimese pilootprojekti korraldame Tartu Karlova koolis, sest selle ümbruses on liiklusohutusega varem probleeme olnud ning kooli juhtkond ja lapsevanemate esindajad näitasid ise aktiivselt üles initsiatiivi olukorra parandamiseks. Kindlasti ei jää esimene pilootprojekt aga viimaseks ning edaspidi on plaanis tegeleda ka teiste koolide ümbrustega,» ütles liikuvusspetsialist Aksel Part.

Karlova kooli direktor Heidi Kiuru ütles, et turvalise kooliümbruse projekt ühendab kooli jaoks kaht väga olulist teemat: liiklusohutuse tõstmist kooli ümbruses ning lastele paremate tingimuste loomist aktiivseks liikumiseks. «Kesklinna läheduse tõttu on meie piirkonnas olnud kogu aeg suur liikluskoormus ja on näha, et see kasvab veelgi, mistõttu on linnavalitsus turvalise kooliümbruse projekti kutsunud ellu väga õigel ajal. Loodame, et katseperiood on edukas ning head ideed teostuvad peagi,» sõnas Kiuru.