Kersna: Euroopa peab ühiselt Ukraina õpilaste hariduse eest seisma

«Tänaseks on Eesti vastu võtnud ligi 10 000 Ukraina last ja noort, kes peavad saama meie haridussüsteemis turvaliselt õppimist jätkata. Eesti rahvastik on suurenenud kahe protsendi võrra ning see tähendab täiendavaid kulutusi igas valdkonnas, kuid eriti teravalt näeme seda majutus- ja haridusvallas,» ütles Kersna.