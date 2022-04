IT-kool kood/Jõhvi alustas uude lendu pürgijatega testperioodi

Kolme nädala jooksul läbitakse mängulisi koodiülesandeid ja tehakse grupitöid, mille eest kogutakse kooli sissesaamiseks vajalikke punkte. Lisaks katsetele toimuvad regulaarsed üritused koostöös tulevaste tööandjatega. «Testperiood on kahepoolne: potentsiaalne õppija saab aimu, kas talle sobib õppetöö ilma õpetajate ja koolitundideta, teisalt näeme meie ära, kuidas infot omaks võetakse ja jooksvalt arenetakse. Eelteadmised pole vajalikud, loeb sihikindlus,» sõnas kood/Jõhvi kaasjuht Karin Künnapas.

Katseperioode, millele pääsemise eelduseks on testi läbimine kood/Jõhvi kodulehel, toimub kolm: üks aprillis ning kaks suvel. Kestvate katsete keskmine osaleja on 27-aastane, vanim 54-aastane mees Tšiilist. Pea 20 protsenti on Ida-Virumaalt.

Katsetajate hulgas on ka olümpial Eestit esindanud neljapaadi liige Kaspar Taimsoo, kes jätkab oma intensiivseid treeninguid ka katseperioodi ajal ning võtab selleks kaasa isikliku ergomeetri ja rattatrenažööri. «IT on alati tundunud huvitava alana. Viimasel ajal olen hakanud omapäi erinevate programmide kallal nokitsema. Kui kuulsin koolist, tahtsin loomulikult kohe järele proovida. Tegin sisseastumise testi ära ja osutusin valituks. Usun, et minu varasem tippspordi taust koos kood/Jõhvi platvormiga annab hea pagasi IT-maailma sisenemiseks,» rääkis Taimsoo.

Kandideerijate hulgas on väga erineva taustaga inimesi. «Omalt poolt näeme vaeva, et tutvustada nii Eesti kui ka Ida-Virumaa võimalusi inimestele väljaspool riigipiire,» ütles Mari-Liis Kitter, kood/Jõhvi nõukogu liige ja üks asutajatest. «Kutsume ka Ukrainast tulnud sõjapõgenikke kooli sisse astuma. Protsess tuleb läbida teiste kandidaatidega samamoodi, kuid kooli sisse saades toetame Ukrainast tulnud õppijaid stipendiumi ja tasuta majutusega kaheaastase õppe vältel.»

Kood/Jõhvisse kandideerimise esimese etapi ehk kognitiivse testi on praeguseks teinud üle 1000 inimese. Test hindab kandideerija mälu, analüütilist mõtlemist ja probleemide lahendamise oskust. Testitegijate keskmine vanus on 30 eluaastat. Nende hulgas on 35 protsenti naisi ja 65 protsenti mehi, esindatud on 53 erinevat rahvust.

Uuel õppeaastal on koolil plaanis avada filiaalid ka teistes Eestimaa linnades. Suurimat huvi on seni näidanud Võru, Paide ja Pärnu, kuid läbirääkimistele on oodatud kõik.