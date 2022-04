Võõrsile õppima minna soovijad saavad riigilt õppetoetust küsida

Haridus- ja noorteameti stipendiumite ja toetuste büroo juhi Carmen Raudsepa sõnul on Kristjan Jaagu vahetusõpingute stipendiumi eesmärk rahvusvahelise õpirände toel tugevdada Eesti kõrgkoolides pakutava hariduse ja teadustöö kvaliteeti ning tõsta lõpetajate konkurentsivõimet tööturul.

«Eelmisel aastal said vahetusõpingute stipendium 35 üliõpilast ja stipendiumiteks kulus kokku 240 000 eurot. Viimasel kolmel aastal on keskmine stipendiumi suurus olnud ligi 7000 eurot üliõpilase kohta,» rääkis Raudsepp, lisades, et stipendiumiga ei toetata neid õpinguid, mis toimuvad Erasmus+ programmi raames.