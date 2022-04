Riik panustab malevasuve õnnestumisse 440 000 eurot

Voor on avatud kõikidele malevakorraldajatele toetamaks ööbimisega ja ööbimiseta malevate läbiviimist. Taotlusvooru viib läbi haridus- ja noorteamet.

Tänavuse malevasuve programmi eesmärk on esmase töökogemuse kaudu tõsta noorte konkurentsivõimet, teadmisi töömaailmast, tööturul vajalikest oskustest ja karjääriplaneerimisest. Taotlusvooru fookus on sel aastal noorte loodus- ja täppisteaduste ning tehnoloogia (LTT) alaste oskuste suurendamine, noorte vaimse tervise toetamine, sotsiaalmajandusliku ebavõrsuse vähendamine ja noorte töötuse ennetamine.

«Julgustame malevate korraldajaid mõtlema ka Ukrainast Eestisse saabunud noortele, neid kaasates aitame nii Eesti kui Ukraina noorte maailmapilti avardada ning nii nagu Eesti noorte jaoks on Ukraina noortele esimene ametlik töökogemus väga suure väärtusega,» sõnas haridus- ja teadusministeeriumi noorte- ja andepoliitika osakonna juht Riin Tamm.

«Sel aastal on üks malevate prioriteetsetest suundadest loodus- ja täppisteaduste ning tehnoloogia populariseerimine. Malevad on tehnoloogiaettevõtetele veel avastamata võimalus, julgustame erinevaid ettevõtjaid malevatega koostööd tegema ja pakkuma noortele tööd enda juures, et neile juba varakult tehnoloogia ja inseneeria valdkondi tutvustada,» lisas Riin Tamm.