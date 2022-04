Haridus- ja noorteameti peadirektorina alustab tööd Jaak Raie

Haridus- ja teadusministeeriumi (HTM) kantsleri Kristi Vinter-Nemvaltsi sõnul on tööle asuv peadirektor pikaaegse avaliku sektori juhtimiskogemusega ning hästi kursis ka hariduselus toimuvaga. «Usun, et tema liitumine Harno meeskonnaga annab asutusele uue hingamise ning praegu keerulistes oludes on eriti tähtis, et haridusvaldkond käiks ajaga kaasas ja oleks hästi juhitud. Soovin Jaak Raiele jõudu selles vastutusrikkas ja väljakutseid pakkuvas ametis,» sõnas kantsler pressiesindaja teatel.