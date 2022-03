Haridustehnoloogia startup kutsub toetama Ukraina laste haridusteed

«Soovime, et iga Ukraina laps, kes on paisatud üle maailma kaugele oma kodust ja rahvast saaks hoida ALPA abil oma keelt ja kultuuri. Viimaste nädalate jooksul Eestisse saabunud Ukraina laste seas on juba neid, kes kasutavad ALPA mänge eesti keele õppimiseks ja haridustee jätkamiseks. Meie soov on aga arendada neile ka nende emakeelsed õppemängud ja teha need tasuta kättesaadavaks,» ütles ettevõtte tegevjuht Kelly Lilles.