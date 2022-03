EKA arhitektuuritudengid arendavad uut välisaunade tootesarja

PAKK-i ühe vedaja ja uurimisrühma juhi, arhitektuuriteaduskonna vanemteaduri Renee Puusepa sõnul annab Thermory spetsialistide kaasamine õppetöösse ja tudengite praktiline tutvumine tehaselise tootmisega tulevastele arhitektidele parema reaalsustaju ning arusaamise, kuidas projekteeritud lahendusi teostatakse. «Tootmise ja teostusprotsessi süvitsi tundmine aitab tudengitel oma tulevases töös luua kvaliteetsemaid ja säästvamaid hooneid, sest tehaselisel tootmisel on nagu igasugusel suureskaalalisel tööstusel omad eripärad ja piirid.»

Praeguseks on Thermory valmissaunade brändi Auroom tootearenduse disainisprindi käigus valminud nelja meeskonna tööde seast välja valitud võitja, kelle kontseptsiooni nüüd ellu viiakse. Edasise koostöö käigus on eesmärk välja arendada eristuva, põhjamaise, hea arhitektuurse lahenduse ja disainikeelega tootesari, pakkudes selle käigus tudengitele võimalust oma ideed reaalselt praktikas ellu viia ning õppida tundma tootmisettevõtte köögipoolt.

Thermory turundusdirektor Andres Kanguri sõnul on ettevõtte toodete üheks oluliseks sihtrühmaks arhitektid ning loogiline jätk sellele on teha tihedamat koostööd ka arhitekte koolitava teadusasutustega. «Meie eesmärk on toetada noorte arhitektide teadmisi puidutööstusest ja puidu väärindamise tehnoloogiatest, seega ei tulnud ühisosa EKA puitarhitektuuri kompetentsikeskusega kaugelt otsida,» selgitas Kangur.