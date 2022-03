Eesti koolid käivitavad Euroopa jaoks vesinikutehnoloogide õppe

Projekti VOCO-poolse juhi Sigrid Ester Tani sõnul on Euroopa Liit otsustanud oluliselt suurendada naftat ja gaasi asendava vesiniku osakaalu oma energiatarbimises. «See tähendab, et üle Euroopa tekib vajadus sadade tuhandete vesinikutehnoloogia spetsialistide järele, kelle väljaõpet see projekt toetab,» ütles Tani.

«Kõigepealt selgitame välja, mis oskustega vesinikutehnolooge on Eesti ja kogu Euroopa ettevõtetel vaja. Siis koostame õppeprogrammid, mille järgi nii kutseõppekeskused kui kõrgkoolid üle Euroopa hakkavad õpetama. VOCO-st Tartus saab üks Euroopa vesinikutehnoloogiaõpetajate Meka, me koolitame sadu õpetajaid eri riikidest, kes omakorda õpetavad aastate jooksul välja aina uusi vajalike oskustega spetsialiste,» selgitas Tani.

VOCO autoosakonna juhi Arne Küüti sõnul on vesinikutehnoloogia oluline, sest vesinik on teistest energiakandjatest märksa paindlikum. «Vesinikku saab kasutada nii energiasalvestina kui ise kütusena. Hiljemalt aastaks 2050 on Euroopa Liit naftasõltuvusest vaba ja sisuliselt kõik autod, bussid ja veokid on süsinikuneutraalsed. Aga elektrivõrgu võimsuse piirangute tõttu ei saa kõik sõita elektriga. Plaan on tõsta vesiniku osa Euroopa energias tänase kahe protsendi pealt 13-14 protsendini ja see vajab ka Eestis pidevalt uusi spetsialiste, kes uut tehnoloogiat juurutaksid,» selgitas Küüt.

Projekti rahastab Erasmus+ Alliances for Innovation fond ja selles osaleb VOCO ja TalTechi kõrval veel 33 organisatsiooni üle Euroopa. VOCO kaasjuhib kutseõppe õppekavade disainimist, TalTech viib läbi oskuste ja ametikohtade kaardistust ning loob täiendusõppe programme.

Üle Euroopa on üheksa vesinikutehnoloogiate õppe tippkeskust, mis on nii ettevõtete nõustajad kui tööjõu koolitajad. Baltimaade ja Soome regioonis on tippkeskuseks VOCO Tartus, mis on ka Taani tehnikaülikooli, Karlsruhe tehnikainstituudi ja teiste kõrgkoolide kõrval tippkeskuste seas ainus kutseõppeasutus.