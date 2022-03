Teadusagentuur arutab soolise võrdõiguslikkuse üle teaduses

Helen Urmann ütles, et ühiskonna teenimiseks peab teadus arvestama selle eripäradega, mis eeldab, et ühiskondlik mitmekesisus – näiteks sooline, etniline või vanuseline – avaldub ka teadusmaailmas. «Kuigi näeme liikumist mitmekesisuse suunas, avaldub ebavõrdsus siiski kõrghariduse ja teaduse erinevatel astmetel, sealhulgas õppima asumise, akadeemilise karjääritee valimise ja sellel edenemise osas. Mitmekesisust toetavaid ja takistavaid tegureid võib olla keeruline tajuda, kuna teaduse esilekerkivaimaks eelduseks ja omaduseks on objektiivsus. Nii põhjendatakse ka ebavõrdsust pigem isiklike valikute kui süsteemsete barjääride kaudu – tunnetuslik sooneutraalsus aga summutab arutelud sellest, kuidas süsteemsed tegurid võiksid enam arvestada akadeemiliste töötajate isiklikke valikuid, näiteks karjäärikatkestusi pere loomiseks või terviseprobleemide lahendamiseks,» tõdes ta.