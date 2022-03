Sügisest enam Palamusel 10. klassi ei avata

Kui veel 2017/2018. õppeaastal õppis Palamuse gümnaasiumiastmes 39 õpilast, siis tänavu on see kahanenud 19 õppurini. Langus on olnud vaikne, aga pidev.

«2018. aastal kattis riiklik õpetajate töötasu vahendite eraldus umbes 66 protsenti vajadusest, 2022. aastal katab riiklik eraldus ainult 34 protsenti. Täiendavate vahendite vajadus on ligikaudu 70 000 eurot aastas,» vahendab Vooremaa otsuse seletuskirja.

Sel kevadel lõpetab Palamuse gümnaasiumi 12 õpilast. Seletuskirjast võib lugeda, et tõenäosus, nagu sooviks vähemalt sama palju sügisel 10. klassi astuda, on väike.

Jõgeva abivallavanem Asso Nettan ütles volikogus, et gümnaasiumi ümberkorraldamine ja sulgemine toimub etapiliselt. «Sügisest ei avata uut 10. klassi ja jätkab vaid 12. klass. Praeguste kümnendikega, kes lähevad 11. klassi, on tehtud individuaalselt tööd, et toetada neid oma otsustes edasisel haridusteel,» rääkis Nettan.

Ühtlasi ütles ta, et vallavalitsus kutsus kokku töörühma, mis gümnaasiumiosa suhtes lahendusi otsis. Kaasatud olid näiteks ka teaduskeskuse Ahhaa esindajad.

«Koosolekul leiti, et Palamuse haridusmaastiku kõige parem lahendus on panustada tugevasse põhikooli, mitte kesisesse keskkooli. Suhtlesime õpetajate, õpilaste ja hoolekoguga ning kõik osapooled saavad otsusest aru ja on mõttega kaasa tulnud,» ütles abivallavanem.