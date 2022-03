Eesti õpetajate projekt võitis üleeuroopalisel konkursil esikoha

eTwinning on lasteaia-, üldharidus- ja kutsekoolide õpetajatele mõeldud virtuaalne platvorm ning koostöövõrgustik. See võimaldab õppida nii Eesti kui välismaa kolleegidelt, jagada häid kogemusi ning osaleda koos õpilastega koolidevahelistes õpiprojektides. Euroopa koolide veebipõhine koostöö algas 2005. aastal Euroopa Komisjon toetusel. 2014. aastast kuulub eTwinning Erasmus+ programmi alla. Tänaseks on eTwinning kasvanud Euroopa suurimaks õpetajate kogukonnaks, kaasates üle miljoni õpetaja 44st riigist. Eestist on eTwinningusse registreeritud ligi 6000 õpetajat.