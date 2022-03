Tartu tervishoiu kõrgkool kutsub terviseteadlikkuse õpipäevadele

«Tervist tagavad protsessid ja mõjurid on väga komplekssed. Usun, et Tartu tervishoiu kõrgkooli õppejõud on just sellised erialaspetsialistid, kes oskavad tänu valdkondadele, mida nad on uurinud põhjalikumalt või mida nad kõrgkoolis õpetavad, lähemalt rääkida paljudest tervisemõjuritest, mille kohta teave ei ole laiemalt levinud ning just see info hoiab tulevikus ära meie haigestumise,» tõdes Külm. «Iga killuke tarkust, mis lisandub juba olemasolevatele, aitab mõista meie keha talitlemise keerukust ja ohtusid, mis selles maailmas meid varitsevad. Teadmised parendavad inimese võimalusi täisväärtuslikuks eluks.»