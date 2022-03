Teadusagentuur aitab Ukrainast saabuvatel teadlastel Eestis tööd jätka

«Mõistame, et Ukrainale on väga oluline tuleviku ülesehitamisel toetuda oma teadlastele ning rahvusvahelisele koostööle. Planeerime paindlikke toetusskeeme, et arvestada meie ülikoolide võimalustega ning saabuvate teadustöötajate vajadustega. Peame oluliseks Ukraina akadeemiliste töötajate ja Eestisse jõudvate Ukraina tudengite omavahelisi kontakte, mistõttu toetused on ennekõike suunatud ülikoolidele,» ütles Eesti Teadusagentuuri juhatuse esimees Anu Noorma.