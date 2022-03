Õppimine kui ühisvara? Tehnikaülikooli teadlased uurivad, kuidas jõuda õppijakesksete ja koostöiste lahendusteni

Tallinna tehnikaülikooli (TTÜ) Nurkse instituudis ühisvaralisi õpikogukondi uurivad Ülly Enn ja Vasileios Kostakis on välja käinud idee, et on viimane aeg asuda õpimaastikku ümber kujundama selliselt, et õppijatel oleks suurem sõnaõigus selles, kuidas õppimist kui ühist ressurssi luuakse ja hallatakse ning et õppeprotsessid oleksid koostöisemad.