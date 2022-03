Toetusraha mõju-uuring tõstis esile tippteadlaste kaasamise rolli

Meetme tulemuslikkuse hindamise uuringust selgub, et kõige mõjusamaks hindavad osalejad investeeringuid taristusse ja seadmetesse ning rahvusvaheliste tippteadlaste ja ekspertide toomist Eesti teadusasutustesse. Samuti on ASTRA meede loonud eeldusi muude pikemaajaliste mõjutegurite, näiteks rahvusvahelise konkurentsivõime kasvu, asutuste juhtimise ja koostöö tulemuslikkuse asutusesiseseks avaldumiseks.

Uuring näitab aga ka seda, et vastupidiselt ootustele ei ole ASTRA soodustanud asutuste vahelise koostöö teket. Olemuselt oli ASTRA institutsionaalne arendus- ja pakettmeede, mis ideaalis pidi olema asutuse strateegilise planeerimise ja juhtimise osa ning fokusseerima arenguhüppele suunatud tegevusi kooskõlas asutuse strateegilise plaani ja riiklike arengukavadega. Seega raamistik asutuste vahelise koostöö soodustamiseks ei laienenud.

Uuringu tulemused toovad esile, et ka doktoriõppe arendamise tulemuslikkus ja mõju on oodatust madalam.

ASTRA tulemuslikkuse hindamise uuringu juhi Merit Tatra sõnul toetas meede ka kõrghariduse- ja teadusasutuste koostööd doktorikoolide korraldamisel ning mõningaid keskseid doktoriõppe tegevusi. «Madalama tulemuslikkuse taga on asjaolu, et ASTRA administratiivsed reeglid doktorikoolide korraldamisel kõrgkoolide koostöös on ebaproportsionaalselt suurendanud halduskoormust,» kommenteerits uuringu juht.