RMK korraldab taas õpilastele suunatud metsaviktoriini

Viktoriinil osalejad uurivad puukoort ja puust tehtud asju ning saavad teada, mis on raadamine. Lisaks on teemaks aasta lind ja loom, puu ja sammal, liblikas ja orhidee – küsimusi on mitmest vallast ning iga osaleja saab vastuseid otsides kindlasti natuke targemaks.

Viktoriinist on oodatud osa võtma kõik kooliõpilased nii eesti kui ka vene keeles. Vastamine käib klasside kaupa, kuigi iga õpilane vastab iseseisvalt. Küsimusi on kaks komplekti, üks 1.–4. ja teine 5.–12. klassile. Võitjad selgitatakse välja kolmes vanuseklassis, milleks on 1.– 4. klass, 5.–9. klass ja 10.–12. klass. Küsimustele vastamisel võib kasutada abimaterjale ning pidada nõu õpetaja ja teiste õpilastega – ikka selleks, et üheskoos loodust paremini tundma õppida.