Vanglateenistuse filmikonkursil olid edukad pealinna noored

Filmikonkursi eesmärk on panna noori mõtlema, kuidas saavad nemad seaduskuulekalt käitudes anda oma panuse riigi siseturvalisuse tagamisse. Filmide esitamisel pidid noored lähtuma ette antud teemadest, mis sellel aastal olid «Ootamatu pööre»» ja «Mina loon oma tulevikku».

Edu tõi siirus ja hea kvaliteet

Vanalinna Hariduskolleegiumi õpilane Oskar Suurorg kuulis filmikonkursist aasta varem osalenud sõbralt. «Sel aastal otsustasime, et paneme pundi kokku ja teeme ära! Ajurünnaku käigus tuli ideid, millest filmi teha palju, aga kõige enam kõnetas mõte sellest, milline oleks meie endi jaoks ootamatu pööre, kuhu päriselt ka ise sattuda võime. Rünnakuohvriks pimedal tänaval hilisel õhtutunnil võib sattuda igaüks ning sellisel juhul oleks hea meel, kui keegi appi tuleks,» ütles Oskar.

«Õpilaste koolideülene filmikonkursist osavõtt näitab, et noortele läheb korda ühiskonna turvalisus. Nendes filmides peegeldub, kui tundlikult tajuvad noored meid ümbritsevat maailma ja panevad tähele ühiskonna valukohti,» ütles vanglateenistuse juht Rait Kuuse.

Filmikonkursi eestvedaja ja Viru vangla väljaõppe peaspetsialist Mark Dorošenko ütles, et sellel aastal olid õpilastele antud teadlikult üldisemad teemad. «Soovisime õpilastele anda rohkem vabadust, et näha võimalikult erinevaid lähenemisi selle kohta, mis parasjagu noortel hingel on ning milliseid lahendusi pakuvad ühiskonnas leiduvatele probleemidele.»