Kunstiakadeemia kutsub konkursiga looma jätkusuutlikku kunsti

Osalema oodatakse kaasaegsest kunstist huvituvaid keskkooliõpilasi, kes soovivad oma ideedega panustada vastutustundliku kunsti tulevikku. Konkursi tööde tähtaeg on 1. aprillil.

Tänavuse konkursi fookusteemaks on jätkusuutlikkus ning jätkusuutlik kunstiteos. Kaasaegse kunsti väljal on üha olulisemaks muutunud keskkonnateadlikkuse ja vastutustundliku loome põhimõtete järgimine. See ei muuda üksnes viisi, kuidas kunstniku teos valmib, vaid annab inspiratsiooni ka uute teede ja lahenduste otsimiseks ühiskonnas ja kultuuris.