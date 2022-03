TalTech piirab uuel õppeaastal Vene ja Valgevene kodanike pääsu ülikooli

Järgmise õppeaasta kohta tehtud otsusel on lisaks Ukraina toetamisele ka teine oluline põhjus: tehnikaülikooli ingliskeelsete õppekavade ja teadustöö valdkonnad ehk küberkaitse, küberturbe tehnoloogiad, e-riigi tehnoloogiad ja energeetika on äärmiselt infotundlikud ja rajanevad paljuski Eesti riigi näidetel. Seetõttu peab ülikoolil olema õppijate motiivide suhtes täielik kindlustunne ning seda on soovitanud ka julgeolekueksperdid väljastpoolt ülikooli.

Ülikool on loonud ka stipendiumifondi, et toetada Ukraina kodanikest välisüliõpilasi. SA Tallinna Tehnikaülikooli Arengufond on avatud annetamiseks kõikidele, märksõna on «Ukraina tudengid». Ukraina tudengite toetamisele on suunatud ka ülikooli otsus maksta tänavu sihtstipendiume ainult Ukraina ja OECD riikide kodanikele.