Eksperdid lõid koroonaviiruse teemalised õppematerjalid koolidele

«Epidemioloogilise e-õppe materjali loomise eesmärk on anda lastele, noortele ja täiskasvanutele koroonaviiruse põhiteadmised ning sellega ühiskonnas riskikäitumist vähendada,» ütles terviseameti nakkushaiguste osakonna peaspetsialist ja projektijuht Eliisa Metsoja ning lisas, et see on hea võimalus valmistuda järgmiseks viirushaiguste hooajaks koolides.

Haridus- ja teadusministeeriumi üldhariduse valdkonna õppevara peaekspert Mirjam Puumeister tõdes, et terviseameti eestvedamisel on koostatud kvaliteetsed digitaalsed õppematerjalid, mis on kõigile lihtsasti ja tasuta kättesaadavad E-koolikoti kaudu. «Õppematerjalid on ehitatud üles paindlikke õppevorme silmas pidades. Interaktiivseid ülesandeid on võimalik suunata õpilastele veebis lahendamiseks või saab õpetaja materjalidele toetudes teha rühmatöid ja ühiseid arutelusid. On äärmiselt oluline toetada õigete arusaamade kujunemist sellistes keerulistes teemadest,» kinnitas Puumeister.