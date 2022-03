Tööd alustab ukrainakeelne koolipsühholoogide nõuandeliin

Nõuandeliini eesmärk on pakkuda hõlpsalt kättesaadavat võimalust rääkida kvalifitseeritud koolipsühholoogiga mugavalt, anonüümselt ja tasuta, teatas haridus- ja teadusministeerium.

Haridus- ja teadusminister Liina Kersna sõnul toetab Eesti Ukrainat igal võimalikul viisil ning tagab Ukrainast saabunud lastele ja noortele turvalise hariduse jätkamise võimaluse kõigil haridustasemetel. «Loome sõjakannatusi läbi elama pidanud lastele ja noortele turvalise keskkonna ning pakume neile toetavaid tegevusi vaimse tervise hoidmiseks Eestis viibimise vältel. Võimalus saada oma emakeeles psühholoogilist nõustamist koolipsühholoogide nõuandeliini kaudu on üks oluline samm Ukraina koolilaste, lapsevanemate ja haridustöötajate toetamisel,» ütles Kersna.

«Nõuandeliini laienemine ukrainakeelse toe pakkumiseks on hädavajalik. Ukraina keeles suhtlevad koolipsühholoogid on valmis nõustama kooliealisi lapsi ja noori ning ka täiskasvanuid - lapsevanemaid ja haridustöötajaid,»» ütles Eesti Koolipsühholoogide Ühingu juht Karmen Maikalu. «Tasuta ja anonüümne telefonikõne on esmane ja kergesti kättesaadav psühholoogilise abi kontaktpunkt, kuid vajaduse korral pakutakse ka järelnõustamist.»